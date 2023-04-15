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Суббота, 15 апреля, 2023
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В Петербурге отменили концерт танцевавшего на кресте Киркорова

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Большой концертный зал «Октябрьский» перенес концерт певца Филиппа Киркорова, говорится в группе БКЗ в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие было запланировано на 16 апреля – пасхальное воскресенье.

«Концерт Филиппа Киркорова переносится на 21 апреля», – говорится в публикации.

Причиной этому назвали технические причины. Билеты остаются действительными.

Местные СМИ предположили, что отмена выступления связана со скандальным концертом Киркорова в прошлом году в Кремле, когда артист забрался на поваленный христианский крест и исполнил несколько танцевальных движений.

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