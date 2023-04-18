В двух местах в Петербурге нашли человеческие останки, вероятно, они принадлежали расчлененным жертвами, сообщил телеграм-канал 112.

В гаражах неподалеку от начала Московского проспекта рабочий наткнулся на пакет, в который была замотана человеческая нога в бежевом носке.

Вторую находку обнаружил на берегу реки Рядань молодой человек. Он обратил внимание на человеческую челюсть. Позже полицейские нашли рядом и череп.

Останки направили экспертам для установления личностей и причины смерти.