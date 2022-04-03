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Воскресенье, 3 апреля, 2022

В Петербурге нашли девочку в коме под окнами дома после тусовки с тремя мужчинами

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В Петербурге нашли девочку в коме под окнами дома после тусовки с тремя мужчинами

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Прохожие нашли 15-летнюю девочку в Петербурге, которая впала в кому после падения из окна дома во Фрунзенском районе, пишет КП.

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Инцидент произошел 31 марта около дома по Альпийскому переулку. Ее госпитализировали в НИИ скорой помощи с открытой черепно-мозговая травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и другими увечьями.

Оказалось, что школьница была на вписке с тремя парнями в одной из квартир. Один из них 18-летний приезжий из Хабаровского края, двое других – 24 и 23 лет – жители Петербурга.

Пьяные мужчины утверждают, что подруга сама выпала из окна. В помещении полицейские нашли 23 изделия из секс-шопа, а также простыни с биоматериалами. Всех друзей доставили в отделение полиции и составили протоколы.

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