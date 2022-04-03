В Петербурге нашли девочку в коме под окнами дома после тусовки с тремя мужчинами

Прохожие нашли 15-летнюю девочку в Петербурге, которая впала в кому после падения из окна дома во Фрунзенском районе, пишет КП.

- Реклама -

Инцидент произошел 31 марта около дома по Альпийскому переулку. Ее госпитализировали в НИИ скорой помощи с открытой черепно-мозговая травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и другими увечьями.

Оказалось, что школьница была на вписке с тремя парнями в одной из квартир. Один из них 18-летний приезжий из Хабаровского края, двое других – 24 и 23 лет – жители Петербурга.

Пьяные мужчины утверждают, что подруга сама выпала из окна. В помещении полицейские нашли 23 изделия из секс-шопа, а также простыни с биоматериалами. Всех друзей доставили в отделение полиции и составили протоколы.