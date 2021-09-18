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Суббота, 18 сентября, 2021
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В Петербурге наркоман напал на доставщика еды и отобрал его сумку

Александр Ильин
В Петербурге наркоман напал на доставщика еды и отобрал его сумку

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В Санкт-Петербурге на курьера одной из служб доставок напал наркоман с газовым баллончиком и похитил сумку с едой. Об этом пишет «Фонтанка».

Пострадавший, 46-летний мужчина, сообщил об инциденте в пятницу, 17 сентября. Правоохранители, изучив записи с камер уличного наблюдения, через несколько часов установили личность нападавшего. Им оказался 21-летний молодой человек без постоянного места работы. По данным следователей, в момент преступления он находился под действием наркотиков. 

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Уточняется, что прежде юношу уже судили за кражи и нарушения ПДД.

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