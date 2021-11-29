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Понедельник, 29 ноября, 2021
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В Петербурге мужчина угнал асфальтоукладчик и попал на видео

Александр Ильин

В Санкт-Петербурге нетрезвый местный житель угнал асфальтоукладчик и раздавил две припаркованные машины. Видео инцидента публикует РЕН ТВ. 

По данным телеканала, пьяный горожанин заметил в замке зажигания транспорта оставленный ключ. Без долгих раздумий мужчина забрался внутрь и поехал вперёд. 

Однако из-за низкой скорости и плохой маневренности далеко уехать ему не удалось — и вскоре асфальтоукладчик врезался в две припаркованные машины. 

В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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