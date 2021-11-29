В Петербурге мужчина угнал асфальтоукладчик и попал на видео

В Санкт-Петербурге нетрезвый местный житель угнал асфальтоукладчик и раздавил две припаркованные машины. Видео инцидента публикует РЕН ТВ.

По данным телеканала, пьяный горожанин заметил в замке зажигания транспорта оставленный ключ. Без долгих раздумий мужчина забрался внутрь и поехал вперёд.

Однако из-за низкой скорости и плохой маневренности далеко уехать ему не удалось — и вскоре асфальтоукладчик врезался в две припаркованные машины.

В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.