В Петербурге избили подростка электрошокером и выстрелили в него из ракетницы

В Санкт-Петербурге неизвестные в масках напали на 17-летнего школьника, сообщает РЕН ТВ. Нападавшие распылили перцовый баллончик в глаза подростка, затем выстрелили в него из ракетницы и избили с помощью электрошокера.

Школьника госпитализировали с множественными травмами и ожогами тела и глаз. После оказания медицинской помощи подросток был отпущен домой.

Инцидент произошел во дворе дома на Большом Сампсониевском проспекте, где проживает пострадавший.

Следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).