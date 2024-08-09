Пятница, 9 августа, 2024

В Петербурге голый мужчина требовал свободы Курску

Автор: 7info7

Опубликовано

People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

В поле зрения камер наблюдения попал инцидент, на котором запечатлен конфликт между голым мужчиной и прохожим на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

Мужчина без одежды вел себя неадекватно, выкрикивал проукраинские лозунги и оскорблял прохожих. На видео видно, как к раздетому человеку подбегает прохожий и наносит ему удар.

Причины гнева прохожего, спровоцированного нагим хулиганом, остаются неясными. Тем не менее, в правоохранительные органы поступали сведения о том, что данный странный человек произносил лозунги, поддерживающие Украину, и выражал свои идеи о «свободе» для Курска.

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