В первый день работы Многофункциональный семейный центр получил более 20 обращений

Во вторник, 24 января, во время заседания правительства Рязанской области губернатор Павел Малков заслушал доклад министра труда и соцзащиты населения Натальи Суворовой о работе в первые дни Многофункционального семейного центра, который открылся в Рязани и работает в тестовом режиме.

Туда могут обратиться семьи участников СВО, мобилизованных, безработные граждане, люди с инвалидностью, семьи с детьми и беременные женщины. Можно получить консультации по мерам соцподдержки, соцуслугам и услугам в сфере занятости, бесплатную юридическую и психологическую помощь.

По словам министра, уже в первый день работы поступило более 20 обращений – как при личном визите, так и по телефону. Помимо жителей Рязани, центр посещают люди из разных МО.

«Центр – целый комплекс возможностей, которые собраны в одном месте. Нужно развивать эту практику, тиражировать на муниципальные районы. Это будет особенно удобно для жителей отдаленных населенных пунктов», – поставил задачу Павел Малков.

В ближайшее время в том же здании начнётся приём документов по линии МФЦ. Люди смогут не только получать информацию о мерах поддержки, но и оформлять их.

Губернатор сообщил, что в регионе ведётся серьёзная работа в плане упрощения доступа к мерам поддержки для участников СВО и их семей. С просьбой об этом к нему обратились представители регионального комитета семей воинов Отечества и координационного совета по делам ветеранов.

«Мер достаточно много, в них иногда сложно разобраться, понять какие документы собирать, куда их нести, как получить. Здесь нужно серьезно менять подходы, упрощать процесс. У нас уже есть апробированное решение – МФЦ «Мои документы». Я давал поручение – перенести все эти услуги в МФЦ», – сказал Павел Малков.

О проведённой работе доложила заместитель председателя правительства Юлия Швакова. Из 49 услуг, предусмотренных для участников СВО, 13 уже есть в МФЦ. До февраля туда также будут заведены еще 22 услуги. Остальные предоставляются другими органами власти в проактивном режиме, автоматически.

Павел Малков поручил руководителям профильных ведомств держать обратную связь с людьми и при необходимости вносить корректировки в работу системы.

«С 1 февраля в МФЦ будет оказываться полный спектр услуг для участников СВО, для их семей. Можно будет уже, не думая о том, какие документы надо собирать, куда их подавать, просто прийти и получить в зависимости от жизненной ситуации все возможные льготы и сервисы, которые сейчас есть у государства», – отметил он.