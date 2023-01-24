В первый день работы Многофункциональный семейный центр получил более 20 обращений

Во вторник, 24 января, во время заседания правительства Рязанской области губернатор Павел Малков заслушал доклад министра труда и соцзащиты населения Натальи Суворовой о работе в первые дни Многофункционального семейного центра, который открылся в Рязани и работает в тестовом режиме.
Туда могут обратиться семьи участников СВО, мобилизованных, безработные граждане, люди с инвалидностью, семьи с детьми и беременные женщины. Можно получить консультации по мерам соцподдержки, соцуслугам и услугам в сфере занятости, бесплатную юридическую и психологическую помощь.
По словам министра, уже в первый день работы поступило более 20 обращений – как при личном визите, так и по телефону. Помимо жителей Рязани, центр посещают люди из разных МО.
В ближайшее время в том же здании начнётся приём документов по линии МФЦ. Люди смогут не только получать информацию о мерах поддержки, но и оформлять их.
Губернатор сообщил, что в регионе ведётся серьёзная работа в плане упрощения доступа к мерам поддержки для участников СВО и их семей. С просьбой об этом к нему обратились представители регионального комитета семей воинов Отечества и координационного совета по делам ветеранов.
О проведённой работе доложила заместитель председателя правительства Юлия Швакова. Из 49 услуг, предусмотренных для участников СВО, 13 уже есть в МФЦ. До февраля туда также будут заведены еще 22 услуги. Остальные предоставляются другими органами власти в проактивном режиме, автоматически.
Павел Малков поручил руководителям профильных ведомств держать обратную связь с людьми и при необходимости вносить корректировки в работу системы.
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