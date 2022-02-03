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Четверг, 3 февраля, 2022

В Перми мужчина пытался украсть девочку возле детского сада

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В Перми мужчина пытался украсть девочку возле детского сада

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В МВД Перми проводят проверку по факту нападения местного жителя на девочку в краевой столице, пишет АиФ.

О случившемся рассказала в социальных сетях ее встревоженная мать. Инцидент произошел днем 1 февраля возле детского сада на Камышинской улице.

Женщина уточнила, что злоумышленник схватил ребенка за руку и пытался увести в неизвестном направлении.

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К счастью, девочка не растерялась, вырвалась из рук похитителя и убежала домой к подруге, где ей удалось спрятаться от мужчины. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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