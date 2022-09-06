В Пензенской области девочка бросилась под машину и попала на видео

В Ахунах едва не произошла серьезная авария после того, как ребенок бросился под колеса авто. Видеозапись опубликована в группе «Автохам Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в районе Никольской церкви. В какой-то момент от идущей по тротуару группы людей отделилась девочка и направились наперерез машине. Лишь чудо помогло избежать столкновения.

«Там у них какая-то секта. Я там по несколько раз в день проезжаю, и они часто любят присесть на бордюр и втыкать в телефоны на проезжей части», – рассказал один из автомобилистов.

В комментариях к посту общее настроение было шоковым. К счастью, никто не пострадал.