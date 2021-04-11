В Пензе умер полицейский, причинивший себе ранение на рабочем месте

В пресс-службе УМВД Пензенской области сообщили о смерти сотрудника полиции, пишет портал «Пенза-Взгляд».

По предварительной информации, мужчину обнаружили коллеги в служебном помещении территориального органа внутренних дел.

Утверждается, что полицейский причинил себе ранение. Его доставили в клиническую больницу Пензы. Вскоре страж порядка скончался в медучреждении.

По факту случившегося назначена проверка. Как стало известно, погибший имел положительные характеристики на службе. О конфликтах с его участием дома и на работе ничего не известно.