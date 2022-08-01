В Пензе рассказали о мужчине, который следит за детьми и заманивает их в гости

Жительница Пензы пожаловалась в соцсетях на мужчину, который может быть педофилом, пишет РИА Пензенской области.

По словам женщины, к ее детям во дворе на Кижеватова, 18, подошел пьяный горожанин, который стал зазывать их к себе «в гости на чай».

Также местный житель предложил ребятам показать ему, «как здорово они умеют делать мостики и сальто». В итоге они отказали незнакомцу.

«Дочка сказала, что нужно сказать маме. Мужчина стал вдруг заикаться и сказал, что маме говорить не нужно. Отошел подальше и опять стал наблюдать», – пояснила жительница Пензы.

По предварительной версии, речь идет о мужчине, который работал в школе охранником, но был уволен за пьянство. Пользователи в комментариях посоветовали обратиться в полицию.