В Пензе разработали девятидневный туристический маршрут

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В Пензе разработали туристический маршрут, включающий в себя знакомство с литературными музеями. На прохождение понадобится девять дней, сообщает пресс-служба минкульта Пензенской области.

Это девятидневное путешествие позволит гостям города узнать о том, как связаны с городом А. Радищев, В. Маяковский, М. Салтыков-Щедрин и другие писатели. Познавательная часть маршрута названа «Пензенский край —литературная империя».

Также туристам предоставят возможность отдохнуть на одном из пляжей Чистых прудов.