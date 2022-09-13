В Пенсионном фонде напомнили, при каких условиях беременная женщина может получать выплату

Пенсионный фонд России напомнил условия, при которых беременная женщина может получать выплату 6750 рублей.

Размер ежемесячного пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания. В среднем это 6750 рублей. Деньги выплачиваются с 12-ой недели беременности и до месяца родов или прерывания беременности.

Если заявление подано до 6-ой недели беременности, деньги выплатят с 6-ой недели, а если позже — то с месяца обращения.

В Telegram канале Семейный бюджет перечислены основания для назначения пособия:

🔸 срок беременности от 6 недель;

🔸 регистрация в медицинской организации произошла в первые 12 недель беременности;

🔸 ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения;

🔸 собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу;

🔸 заявитель – гражданка РФ, проживающая на территории РФ.

Для получения выплаты нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг или обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства.