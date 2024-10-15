В Пекине подписали меморандум о взаимопонимании, дружбе и сотрудничестве между Рязанской областью и провинцией Гуйчжоу

Делегация Рязанской области во главе с губернатором региона Павлом Малковым находится в Китае с официальным визитом. 14 октября состоялся ряд деловых встреч по вопросам укрепления дальнейшего сотрудничества.

В рамках презентации Рязанской области в Пекине состоялась встреча Губернатора Павла Малкова с советником-посланником Посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике Сергеем Краминцевым и заместителем Торгового представителя РФ в КНР, представителем Минэкономразвития РФ в Китае Еленой Сердюковой. Обсуждались дальнейшие планы сотрудничества с китайскими коллегами в экономической и культурной сферах, совместная работа по достигнутым договоренностям.

В составе делегации Рязанской области в Китае работают руководители 14 экспортно ориентированных компаний региона, представляющие сферы приборостроения, электроники, пищевую, легкую промышленность, IT, АПК. Производители продемонстрировали свою продукцию на выставке в рамках презентации. Запланирован ряд деловых встреч с потенциальными партнерами, представителями институтов поддержки бизнеса, где предприниматели представят свои предложения о расширении рынка сбыта рязанских товаров, оптимизации логистики в торговле, а также обсудят вопросы взаимодействия по поставкам необходимых комплектующих, сырья и товаров китайского производства.

Подписан меморандум о взаимопонимании, дружбе и сотрудничестве между Рязанской областью и провинцией Гуйчжоу. Документ подписали заместитель Председателя Правительства региона Юлия Швакова и вице-губернатор Народного Правительства провинции Гуйчжоу Чжан Цзинпин.

Сельское хозяйство рассматривается в числе самых перспективных направлений экономического сотрудничества. Стороны обсудили возможность поставок из Рязанской области в Гуйчжоу удобрений, зерна, гороха, семян льна, рапса. Представители китайской провинции ознакомились с продукцией рязанского производителя удобрений «Экорост» и крупных поставщиков зерна «Скопинзернопродукт», «Рязаньэлеватор», «Ухоловохлебопродукт».Зампред Правительства региона Юлия Швакова сообщила также, что обсуждалось взаимодействие в сферах инноваций и инвестиций. «Предложили партнерам из Гуйчжоу рассмотреть инфраструктурные площадки Рязанской области, в том числе индустриальный парк «Рязанский», Аэрокосмическую долину, промышленные кластеры для возможной локализации производства или реализации совместных проектов в направлениях, представляющих взаимный интерес. При этом гарантировали всестороннюю поддержку со стороны Правительства региона, в том числе при подборе профильных партнеров для кооперационных проектов», – сказала она.