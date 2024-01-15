В павильоне «Роснефти» на ВДНХ прошел День Рязанской области

День Рязанской области прошел в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия». Для посетителей была подготовлена яркая культурно-развлекательная программа.

В Рязанской области работают один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» и крупная сбытовая розничная сеть АЗС. Рязанская НПК остается лидирующей компанией по переработке нефти в России, которая поставляет продукцию в 63 региона страны. Ежегодно предприятие демонстрирует стабильно высокие показатели и является крупнейшим налогоплательщиком Рязанской области.

Кроме этого, РНПК проводит социальные акции и мероприятия, оказывает помощь образовательным и культурным учреждениям, больницам, учувствует в сохранении и восстановлении природных ресурсов и является одним из крупнейших работодателей в регионе.

Гостям павильона «Роснефти» рассказали о работе предприятия и его планах по развитию, провели квиз на знание истории завода, директор Окского заповедника Юрий Маркин и известный в регионе писатель и фотохудожник Иван Назаров рассказали об уникальной природе и лесных обитателях Рязанской области, познакомили с творчеством коллектива народного театра танца «Огни», ансамбля РВВДКУ «Крылатая пехота» и Рязанского государственного театра кукол.

Желающие смогли принять участие в мастер-классах по росписи игрушек, изготовлению новогодних открыток и приготовлению традиционного блюда рязанской кухни – калинника. Среди гостей павильона разыграли сертификат на полёт на воздушном шаре. Победитель сможет стать участником полета над уникальными окскими ландшафтами в ходе фестиваля «Небо России».