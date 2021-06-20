В Орловской области обсудили вербовку школьников в террористы

На сайте администрации Ливен появился отчет о заседании антитеррористической комиссии, пишет портал «Орелград».
В ходе встречи участники подняли вопрос выработки механизма контроля над процессами внутри школьных и студенческих коллективов.
«Задача непростая, но крайне ответственная — исключение фактов вербовки школьников и студентов членами экстремистских и террористических организаций в качестве «террористов смертников» для совершения террористических актов», – говорится в сообщении.
В прошлом году было заблокировано семнадцать сетевых ресурсов, на которых были размещены для публичного просмотра материалы экстремистского содержания.