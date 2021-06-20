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Воскресенье, 20 июня, 2021
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В Орловской области обсудили вербовку школьников в террористы

Никита Брыкин
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На сайте администрации Ливен появился отчет о заседании антитеррористической комиссии, пишет портал «Орелград».

В ходе встречи участники подняли вопрос выработки механизма контроля над процессами внутри школьных и студенческих коллективов.

«Задача непростая, но крайне ответственная — исключение фактов вербовки школьников и студентов членами экстремистских и террористических организаций в качестве «террористов смертников» для совершения террористических актов», – говорится в сообщении.

В прошлом году было заблокировано семнадцать сетевых ресурсов, на которых были размещены для публичного просмотра материалы экстремистского содержания.

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