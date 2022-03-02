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Среда, 2 марта, 2022

В Орловской области депутаты обсудили состояние бомбоубежищ

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В Орловской области депутаты обсудили состояние бомбоубежищ

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Накануне депутаты парламента Орловской области обсудили готовность региона к чрезвычайным ситуациям, пишет Орелград.

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Сообщается, что депутаты задались вопросом о состоянии орловских бомбоубежищ. Как отметил первый замначальника ГУ МЧС Сергей Гладков, такое понятие осталось в прошлом.

На сегодняшний день существуют убежища, противорадиационные укрытия и укрытия, строившиеся для работников крупных предприятий.

При этом спикер Леонид Музалевский обратил внимание на оборонную мощь России, которая, по его словам, выступает в качестве гаранта безопасности.

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