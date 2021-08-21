В Орле в БСМП им. Семашко сотрудника увезли в психбольницу

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На прошлой неделе в БСМП им. Н.А. Семашко за рабочим приехали санитары после того, как тот пошел к главврачу и начал угрожать прокуратурой, пишут Орловские новости.

Сообщается, что рабочий производил в больнице обработку химикатами от грибка. Его возмутило то, что помещения никак не закрывают на время работ.

Гражданская жена слесаря подтвердила, что ее гражданский супруг находится в психбольнице.

«Он абсолютно нормальный, адекватный, непьющий. Сейчас ему припишут там все. Вернется уже не тот человек», – утверждает женщина.

Главврач БСМП им. Н.А. Семашко Игорь Дробязгин, в свою очередь, пояснил, что в медучреждении приняли действия в соответствии со всеми законами, полицией и бригадой.

«Ну, заболел человек. Зачем рассказывать? Это его болезнь. Ну, заболел человек, и заболел. Мы ему помогли», – отметил Дробязгин.

По его словам, после выздоровления мужчина вернется и продолжит работать.