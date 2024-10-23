В Орле сыну погибшего участника СВО отказали в социальных выплатах

Сын погибшего участника спецоперации Седова Виктора из Орла пожаловался, что ему отказали в социальных выплатах, сообщил в Telegram депутат областного совета народных депутатов Михаил Вдовин.
Заявитель отметил, что является единственным сыном, других родственников у отца не было.
Кроме того, мужчине отказали и мэрии, у которой он просил выплату в 30 тысяч рублей за захоронение. Дело в том, что сын похоронил отца в семейном захоронении в одном из районов Орловской области.
Вдовин сделал запросы в адрес губернатора Андрея Клычкова и мэра города Орла, предложив им устранить эту несправедливость.