В Орле сыну погибшего участника СВО отказали в социальных выплатах

Сын погибшего участника спецоперации Седова Виктора из Орла пожаловался, что ему отказали в социальных выплатах, сообщил в Telegram депутат областного совета народных депутатов Михаил Вдовин.

Заявитель отметил, что является единственным сыном, других родственников у отца не было.

«Он обратился в областную социальную службу для получения региональной выплаты. Ему отказали, так как в соответствии с указом губернатора право на выплату имеют дети не достигшие возраста 18 лет. А так как ему 30 лет, то выплат ему не положено», – уточнил Вдовин.

Кроме того, мужчине отказали и мэрии, у которой он просил выплату в 30 тысяч рублей за захоронение. Дело в том, что сын похоронил отца в семейном захоронении в одном из районов Орловской области.

Вдовин сделал запросы в адрес губернатора Андрея Клычкова и мэра города Орла, предложив им устранить эту несправедливость.