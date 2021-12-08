В Орле рассматривают очередную жалобу на мэра Юрия Парахина

В СУ СК по Орловской области подтвердили факт подачи заявления на мэра Орла Юрия Парахина, пишут Орловские новости.

Автором обращения стал заслуженный учитель России Федор Корниловский.

«На настоящий момент обращение рассматривается. Поступило оно 11 ноября», – уточнили в СК.

Корниловский считает, что Парахин преднамеренно препятствует его назначению на должность директора ДШИ № 2 им. М.И. Глинки. По словам преподавателя, градоначальник постоянно откладывал решение этого вопроса.

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Автор обращения допустил, что мэр надеется дождаться его кончины, чтобы закрыть неудобную тему.