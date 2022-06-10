В Орле рассказали о судьбе пациентов при подозрении на оспу обезьян

Глава депздрава Орловской области Станислав Шувалов заявил о готовности врачей лечить оспу обезьян, пишут Орловские новости.

По его словам, Минздрав предоставил медикам инструкцию по лечению людей с таким заболеванием.

«Она доведена до специалистов всех медучреждений региона. Также поступил документ от Роспотребнадзора, с которым также ознакомились все главные врачи», – отметил Шувалов.

Он напомнил, что в России еще нет случаев оспы обезьян, однако подозрительные анализы будут направлять в специализированные центры Роспотребнадзора.