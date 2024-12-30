В Орле предновогодний пожар унес жизнь женщины

Вечером в воскресенье за два дня до Нового года в результате пожара в квартире дома на улице Матросова в Орле погибла женщина, пишут « Орловские новости ».

Возгорание началось на девятом этаже. На место прибыли пожарные и увидели, что дым заполонил один из подъездов. Из здания вывели жильцов. Спасатели вскрыли дверь квартиры, где находился очаг пожара, и потушили пламя.

Также они обнаружили в помещении тело орловчанки без чувств.

«Жительницу передали на руки медиков, они пытались реанимировать пострадавшую, но она, к сожалению, погибла», — рассказали в региональном управлении МЧС.

Возраст покойной не уточняется. Специалистам предстоит установить причину пожара.