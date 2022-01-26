В Орле пошли навстречу возмущенным посетителям онкоцентра

Администрация Орловской области решила пойти навстречу посетителям онкоцентра, которых возмутило недавнее нововведение, пишут Орловские новости.

Ранее пациентов возмутило объявление, вывешенное на дверях медучреждения. Из него следует, что для консультации человек должен принести справку, заверенную рядом специалистов и печатью поликлиники, к которой он прикреплен.

Глава регионального депздрава Станислав Шувалов отметили, что орловцев будут принимать без представления ими справки по форме 057/у в условиях новой волны коронавируса.

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Подчеркивается, что после улучшения эпидобстановки требование будет введено снова, поскольку поликлиника онкологического диспансера является консультативной и прикрепленного населения не имеет.