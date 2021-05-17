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Понедельник, 17 мая, 2021
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В Орле откроют еще одну ярмарку

Никита Брыкин
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Мэр Орла Юрий Парахин распорядился открыть в Орле еще одну ярмарку, получившую наименование «Хлебосольная ярмарка», пишет портал «Орелград».

Сообщается, что ее организатором станет «Группа Компаний ПРОМРЕСУРС». Речь идет о создании универсальной торговой точки, где будут продавать продукты питания и непродовольственные товары.

Ярмарка появился на улице Металлургов в районе дома №17. Она будет работать каждую неделю со среды по воскресенье с шести часов утра до пяти часов вечера.

Парахин рассчитывает, что ярмарка позволит обеспечить бесперебойное обеспечение внутреннего потребительского рынка Орла товарами повседневного спроса.

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