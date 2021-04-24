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Суббота, 24 апреля, 2021
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В Орле обнаружили «портал в XIX век»

Никита Брыкин
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Авторитетное научное издание National Geographic Россия написало статью под названием «Лестница в прошлое: в Орле обнаружен портал в XIX век», пишет портал «Орелград».

Подчеркивается, что во время охранных работ на Красном мосту в центре города экспедиция Института археологии РАН открыла доступ к старинной лестнице, которая ранее была скрыта от глаз. По мнению авторов материала, речь идет о самой настоящей «лестнице в прошлое».

«В 1879 году в Орле, между Кромской и Заокской частями города, был построен стальной мост на каменных опорах, украшенный ажурными литыми перилами», — рассказали журналисты.

Авторы удивились, почему лестницы не были разобраны в ходе ремонтных работ по восстановлению моста после бомбардировок во время Великой Отечественной войны.

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