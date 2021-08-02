В Орле начальника управления образования обвинили в незаконной агитации за КПРФ

- Advertisement -

Депутат горсовета Орла Евгений Косогов предъявил обвинение в адрес начальника управления образования Сергея Шарова, пишет портал Орелград.

По мнению парламентария, чиновник занимался незаконной агитации за кандидата от КПРФ. Видео их беседы появилось на YouTube.

Косогов утверждается, что 20 июля Шаров и неназванный политик пришли в школу №37 и встретились с исполняющим обязанности директора.

«Это наш кандидат, и за него вы будете голосовать, и учителя, и родители», – приводит слова чиновника Косогов.

Шаров пояснил, что «совершал объезд образовательных организаций» и подтвердил посещение №37.

Косогов попросил надзорные органы проверить инцидент.