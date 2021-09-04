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Суббота, 4 сентября, 2021
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В Оренбурге мужчина чуть не зарезал бывшую жену на глазах у сына

Елена Лобанова
В Оренбурге мужчина чуть не зарезал бывшую жену на глазах у сына

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В Оренбурге мужчина напал на бывшую супругу с ножом. От смерти пострадавшую спас ее сын. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Местная жительница рассказала, что бывший муж встретил ее у подъезда дома на улице Липовой. Мужчина подбежал к пострадавшей, схватил за волосы и протащил по асфальту. 

— В это время злоумышленник успел несколько раз ударить 40-летнюю женщину ножом. Местную жительницу спас ее 20-летний сын, который вышел встретить ее у подъезда, — говорится в сообщении. 

Полицейские задержали 47-летнего мужчину. Он сознался в содеянном. 

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

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