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Среда, 14 апреля, 2021
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В Орехово-Зуеве педофил совращал сыновей любовницы с помощью конфет

Елена Лобанова
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В Орехово-Зуеве задержали мужчину, который совращал маленьких детей любовницы с помощью конфет. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

Следователи считают, что насильственные действия сексуального характера педофил совершал с лета 2019 года по апрель 2021 года. Известно, что 43-летний мужчина ранее был судим за кражи и мошенничество. 

В качестве приманки педофил предлагал детям конфеты и пряники. Мужчина обещал еще и купить им часы. 

— О правонарушении полицейские узнали 11 апреля. Анонимный источник сообщил, что установленная в подъезде камера зафиксировала половое сношение мальчика и взрослого мужчины, — говорится в сообщении. 

С подозреваемым женщина познакомилась около года назад. При этом у нее были двое детей — мальчики девяти и десяти лет. Она ничего не подозревала, так как любила в мужчине то, что он «по-отечески и с любовью» относится к ее сыновьям. 

Педофил признался в содеянном.

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