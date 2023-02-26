В Омске женщина подавилась блином и погибла на праздновании Масленицы

В одном из омских санаториев погибла 38-летняя женщина на праздновании Масленицы, сообщили в паблике «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, инцидент произошел 25 февраля. Согласно афише, в этот день в учреждении проходил праздник с играми, ярмаркой и сжигание чучела.

Вероятно, омичка принимала участие в конкурсе по поеданию блинов 38-летняя женщина подавилась и умерла.

В пресс-службе СК по Омской области уточнили, что данных о гибели женщины в санатории не поступало, эту информацию проверят.