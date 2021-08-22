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Воскресенье, 22 августа, 2021
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В Омске мужчина зверски убил девушку-инвалида 57 ударами ножом

Никита Брыкин
В Омске мужчина зверски убил девушку-инвалида 57 ударами ножом

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Суд отправил под стражу на два месяца 21-летнего жителя Омска, который обвиняется в убийстве 22-летней девушки-инвалида, пишет Новый Омск.

Инцидент произошел ночью 21 августа в Кировском округе. По предварительной версии, пьяный мужчина поссорился со знакомой и начал избивать ее ножом.

Выяснилось, что злоумышленник нанес жертве не менее 57 ранений в область живота, груди, шеи и рук. Девушка умерла на месте случившегося.

Известно, что она не могла передвигаться без инвалидной коляски или помощи. Мужчина же ранее был судим за кражи и преступления против жизни и здоровья.

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