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Пятница, 24 сентября, 2021
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В октябре в Рязанской области проиндексируют размеры социальных выплат

Александр Ильин
В октябре в Рязанской области проиндексируют размеры социальных выплат

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Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области сообщило о ежегодных социальных выплатах в регионе. Об этом говорится на сайте ведомства. 

Так, с 1 октября размеры всех видов социальных выплат и пособий проиндексируют на 3,7%. Это будет касаться многодетных семей, семей с детьми, семей военнослужащих, инвалидов и некоторых категорий пенсионеров и ветеранов.

Уточняется, что индексацию произведут автоматически. Гражданам не нужно будет обращаться в отделы социальной защиты.

В министерстве напоминают, что задать дополнительный вопрос можно по Единому социальному телефону: +7 4912 513-600.

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