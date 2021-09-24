В октябре в Рязанской области проиндексируют размеры социальных выплат

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области сообщило о ежегодных социальных выплатах в регионе. Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, с 1 октября размеры всех видов социальных выплат и пособий проиндексируют на 3,7%. Это будет касаться многодетных семей, семей с детьми, семей военнослужащих, инвалидов и некоторых категорий пенсионеров и ветеранов.

Уточняется, что индексацию произведут автоматически. Гражданам не нужно будет обращаться в отделы социальной защиты.

В министерстве напоминают, что задать дополнительный вопрос можно по Единому социальному телефону: +7 4912 513-600.