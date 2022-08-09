В октябре в Рязанском музыкальном театре состоится премьера мюзикла

Мюзикл в двух действиях по мотивам повести Оскара Уайльда «Кентервильское привидение» будут показывать 5 вечеров.

Мюзикл В. Баскина «Призрак замка Кентервиль» 12+

6 октября 19:00

8 октября 18:00

9 октября 18:00

12 октября 19:00

13 октября 19:00

Пьеса и тексты музыкальных номеров Вячеслава Вербина

Продолжительность ≈ 2 часа

Режиссёр-постановщик – Урсула Макарова

Дирижёр-постановщик – Ринат Бикташев

Художник-постановщик – Наталья Бокова

Балетмейстер-постановщик – Екатерина Погребкова

Хормейстер – Людмила Корнейчук

«Когда исчезнет кровь и поцелует дева

Того, кто смог простить врагов смертельных двух,

Тогда начнёт цвести серебряное древо

И обретёт покой мятежный грешный дух».

Вот уже 300 лет в каминном зале старинного замка Кентервиль не исчезает кровавое пятно, и не находится дева, которая поцелует сэра Джона, чтобы отпустить его мятежную душу. Да и сам призрак никак не может простить своих врагов – жену, убитую им из ревности, и братьев, отомстивших за её смерть. Они до сих пор выясняют отношения и припоминают друг другу прошлые обиды!

И это лишь одна из сюжетных линий мюзикла композитора Владимира Баскина и либреттиста Вячеслава Вербина по мотивам новеллы Оскара Уайльда «Кентервильское приведение». В то же самое время старинный замок вместе с призраком, портретной галереей и ценнейшей библиотекой приобретает мистер Отис. Но жить в этом мистическом месте и свято чтить английские традиции американский бизнесмен не собирается. Его амбициозным планам не могут помешать ни ночные стоны сэра Джона, ни говорящие портреты, ни кровавое пятно, постоянно возникающее вновь и вновь, – ничто, кроме любви! Только она способна противостоять разрушительной силе денег, особенно если речь идёт о любви дочери мистера Отиса Вирджинии и скромного библиотекаря Чарльза.

Сохранит ли замок Кентервиль свой исторический облик? Или на его месте возникнет современный отель? Будет ли дочь американского миллионера счастлива с английским библиотекарем? И кто же в конце концов поцелует сэра Джона? Ответы на эти и другие вопросы узнают зрители мюзикла «Призрак замка Кентервиль».