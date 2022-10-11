В Окском заповеднике сентябрь выдался мокрым и прохладным

В Окском заповеднике за сентябрь выпало 126 мм осадков. Это в 2,3 раза больше многолетнего уровня. Средняя температура первого месяца осени составила 10 градусов, что немного ниже многолетнего показателя. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Первые заморозки в воздухе и на почве отмечались 10-11 сентября. Во второй половине сентября установилась по-настоящему дождливая погода – в некоторые дни осадки шли сутки напролёт. За 24 и 28 сентября выпала месячная норма осадков. Стояли густые туманы. Вода в реке поднялась, к концу месяца её уровень поднялся на 22 см.

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