Воскресенье, 11 июня, 2023
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В Окском заповеднике рассказали о важности утилизации мусора

Татьяна Проводина
Фото Татьяны Постельных, Окский заповедник

Научный сотрудник Окского государственного заповедника Татьяна Владимировна Постельных рассказала о важности ответственного отношения к утилизации мусора.

На живописные берега Пры, которая считается одной из самых чистых рек Рязанской области, паводком нанесло мусор со стоянки отдыхающих.

В весенний разлив быстрые потоки размыли часть стоянки, где проводят свой отпуск или выходные дни любители тихого отдыха на природе. Закопанный много лет назад мусор зарос травой и, казалось, не нарушал красоты ландшафта, но от этого не утратил своего губительного действия на окружающую среду.

В современном мире правильная утилизация мусора является одной из самых актуальных и трудно решаемых задач, напрямую касающаяся жизни и здоровья всех живых организмов. Особенно это относится к пластиковым отходам. Проблема состоит не только в том, что разложение пластика занимает многие сотни лет и огромные количества такого мусора скапливаются на разрастающихся полигонах ТБО. Большое количество пластиковых отходов люди оставляют повсеместно, многое попадает в воды мирового океана. Часто такой мусор становится смертельной ловушкой для животных, которые задыхаются или умирают от голода, обездвиженные в капкане из пластика. В пищеварительной системе многих животных находят различные пластиковые предметы, которые они приняли за корм.

Другой проблемой загрязнения окружающей среды являются продукты разложения таких отходов, так называемый микропластик. Мельчайшие частички, попадая в почву и растворяясь в водной среде, способны накапливаться в тканях всех живых существ, в том числе и организме человека.

В нашей стране культура сортировки и правильной утилизации отходов только начала развиваться. И, к сожалению, реальная возможность осуществлять такую работу возможна только в крупных городах. Но, несмотря ни на что, у любого из нас есть возможность снизить интенсивность загрязнения окружающей среды.

После отдыха на природе мы можем убрать и вывезти за собой мусор в специально отведённые места. Разделить отходы на пищевые, пластиковые, стекло и бумагу – задача посложнее. Но во многих цивилизованных странах для людей, осознавших глобальную проблему засорения планеты, является правилом, обязательном к выполнению.

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