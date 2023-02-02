В Окском заповеднике предлагают всем желающим взять под опеку зубра

Окский государственный заповедник на базе Питомника чистокровных кавказско-беловежских зубров в этом году продолжает работу по программе «Усынови зубра». Взять под опеку зубра могут как физические, так и юридические лица, внеся благотворительный взнос на его содержание.
Участникам предлагают два варианта:
- Усыновление новорожденного зубрёнка с возможностью дать ему кличку, начинающуюся на слог Ме- (по правилам Международной племенной книги зубров).
- Усыновление уже живущего в питомнике зубра любого возраста.
С усыновителем заключают договор о благотворительной помощи на год с возможностью продления.
Для физлиц минимальный размер взноса — 20 тысяч рублей, для юридических лиц — 50 тысяч рублей. Помочь можно и кормами для зубра на эту сумму. Зубров кормят комбикормом, овсом, ячменём, отрубями. Используют и сочные корма – морковь, яблоки, тыкву, кормовую свеклу и картофель.
Усыновитель получает Свидетельство об усыновлении зубра, на вольере питомца размещают табличку с именем «Усыновителя».
Усыновители могут бесплатно посещать питомник и визит-центр с музеем Природы Окского заповедника в течение года. Сведения об «усыновителе» размещаются на сайте заповедника и в соцсетях.
Программа «Усынови зубра» – это вклад в сохранение и восстановление популяции зубра в России, она направлена на привлечение всех желающих к охране редких видов.
По всем вопросам обращаться к заведующей Зубровым питомником Екатерине Леонидовне Цибизовой по телефону 8-910-904-55-40 или по электронной почте.
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