В Окском заповеднике предлагают всем желающим взять под опеку зубра

Окский государственный заповедник на базе Питомника чистокровных кавказско-беловежских зубров в этом году продолжает работу по программе «Усынови зубра». Взять под опеку зубра могут как физические, так и юридические лица, внеся благотворительный взнос на его содержание.

Участникам предлагают два варианта:

Усыновление новорожденного зубрёнка с возможностью дать ему кличку, начинающуюся на слог Ме- (по правилам Международной племенной книги зубров). Усыновление уже живущего в питомнике зубра любого возраста.

С усыновителем заключают договор о благотворительной помощи на год с возможностью продления.

Для физлиц минимальный размер взноса — 20 тысяч рублей, для юридических лиц — 50 тысяч рублей. Помочь можно и кормами для зубра на эту сумму. Зубров кормят комбикормом, овсом, ячменём, отрубями. Используют и сочные корма – морковь, яблоки, тыкву, кормовую свеклу и картофель.

Усыновитель получает Свидетельство об усыновлении зубра, на вольере питомца размещают табличку с именем «Усыновителя».

Усыновители могут бесплатно посещать питомник и визит-центр с музеем Природы Окского заповедника в течение года. Сведения об «усыновителе» размещаются на сайте заповедника и в соцсетях.

Программа «Усынови зубра» – это вклад в сохранение и восстановление популяции зубра в России, она направлена на привлечение всех желающих к охране редких видов.

По всем вопросам обращаться к заведующей Зубровым питомником Екатерине Леонидовне Цибизовой по телефону 8-910-904-55-40 или по электронной почте.