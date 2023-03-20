В Окском заповеднике открылась выставка, посвящённая Константину Циолковскому

В визит-центре Окского государственного природного заповедника 17 марта открылась выставка «Гений Рязанской земли», посвящённая Константину Эдуардовичу Циолковскому. Учёный-самоучка стал основоположником современной космонавтики.

Константин Эдуардович — уроженец села Ижевское Спасского уезда Рязанской губернии. Он родился 17 сентября 1857 года в семье лесничего. Его стремлению к звёздам не помешали ни бедность, ни глухота, ни болезнь.

На выставке представлены планшеты, отображающие всю его жизнь. Гости увидят фотографии, труды К.Э. Циолковского, книги о нём. Всё это поможет проникнуться сложной судьбой и важной деятельностью великого человека. Выставка рассказывает о жизненном пути Константина Эдуардовича его словами.

В основе выставки — работы различной направленности, чётко отражающие мировоззрение и мировосприятие Циолковского. Прежде всего это автобиографические заметки «Черты из моей жизни», – рассказали в пресс-службе заповедника.

Посетители узнают о его детстве, родителях, мечтах, пройдут трудный и таинственный путь становления и развития личности, который дал миру удивительного исследователя, смотревшего сквозь тысячи и миллионы лет вперёд и думавшего о счастье всего человечества.