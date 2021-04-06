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Вторник, 6 апреля, 2021
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В ОКБ сделали прививку от коронавируса 91-летнему рязанцу

Валерия Мединская

Пожилой житель Рязани накануне своего дня рождения решил сделать прививку от COVID-19. Сегодня Виктору Казанцеву исполнился 91 год. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, на прививку рязанец пришел в ОКБ.

Чтобы получить первый компонент вакцины Спутник V, пенсионер заполнил письменное согласие и другие необходимые документы. После этого прошел обязательный осмотр у терапевта и посетил процедурный кабинет.

— Как только я перестал бояться выходить на улицу, сразу же отправился на вакцинацию. Хочу показать людям, что страхи безосновательны. Надеюсь, мой пример вдохновит тех, кто пока не решился сделать прививку, приходите, не бойтесь!, — прокомментировал Виктор Андреевич.

По словам главного врача ОКБ Андрея Карпунина, после прививки пациент чувствует себя прекрасно.

— Пожилые пациенты переносят вакцину даже лучше, чем молодые. Их иммунитет менее реактивен, поэтому вакцинация реже сопровождается системными реакциями. Реже поднимается температура и отмечается недомогание. Для пациентов старшего возраста прививка проходит как обычный укол, — отметил Андрей Карпунин .

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