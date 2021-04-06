В ОКБ сделали прививку от коронавируса 91-летнему рязанцу

Пожилой житель Рязани накануне своего дня рождения решил сделать прививку от COVID-19. Сегодня Виктору Казанцеву исполнился 91 год. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, на прививку рязанец пришел в ОКБ.
Чтобы получить первый компонент вакцины Спутник V, пенсионер заполнил письменное согласие и другие необходимые документы. После этого прошел обязательный осмотр у терапевта и посетил процедурный кабинет.
По словам главного врача ОКБ Андрея Карпунина, после прививки пациент чувствует себя прекрасно.