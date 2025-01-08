В ОКБ доставили пациента с синдромом ночного апноэ

В Рязанскую областную клиническую больницу доставили пациента с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и синдромом ночного апноэ (остановка дыхания во сне). Об этом сообщает медучреждение на своей странице ВКонтакте.

Мужчина страдает болезнью легких с 2013 года. Сейчас он находится на постоянной кислородной поддержке, на аппарате для улучшения функции дыхания ночью и вентиляции мелких дыхательных путей — СИПАП (CPAP).

В ноябре 2024 года у мужчины случилось тяжелое обострение ХОБЛ. Появилась одышка и в состоянии покоя, он не мог нормально спать, чувствовал острую нехватку воздуха. Последствием кашля с отхождением слизисто-гнойной мокроты стала нехватка кислородной поддержки на дому. Организм не усваивал воздух.

Реклама

В больнице у пациента выявили обширную пневмонию, а газовый состав крови был близок к критическому. Пациента в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. После трех дней борьбы за жизнь мужчины появилось значительное улучшение. Пациента перевели в отделение пульмонологии. Интенсивное лечение вернуло больного к привычной жизни.

Врачи отметили, что основной причиной ХОБЛа является курение, причем на состояние человека влияет как стаж курения, так и количество выкуриваемых сигарет. Медики рекомендуют отказаться от курения.