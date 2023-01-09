В одном из рязанских кафе задержали женщину, угрожавшую окружающим ножом

Патруль полиции задержал в кафе в центре Рязани женщину, создававшую угрозу посетителям и персоналу заведения. Подробности привели в областном главке МВД.
Полиция получила сообщение о неадекватном поведении женщины в кафе на улице Краснорядской, которая размахивала ножом. По адресу немедленно прибыл наряд отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области.
Подозреваемой оказалась неработающая 34-летняя жительница областного центра. Патрульные задержали злоумышленницу и опросили всех присутствовавших в кафе.
По предварительной информации, рязанка употребила в кафе алкоголь, после чего стала демонстрировать нож и угрожать расправой окружающим, включая 22-летнюю работницу общепита.
Дознаватель ОМВД по Советскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram