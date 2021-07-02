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Пятница, 2 июля, 2021
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В Одессе мужчина несколько лет избивал и насиловал жену с дочерьми

Елена Лобанова
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В Одессе 48-летний мужчина несколько лет избивал и насиловал жену с несовершеннолетними детьми. В настоящее время его задержали. Об этом сообщает Life

Известно, что преступления он совершал с 2015 по 2021 года. Мужчина угрожал убийством, а также насиловал жену и родных дочерей. На момент первого изнасилования младшей девочке было 13 лет, а старшей — 16 лет. 

— Дети не решались рассказать обо всем матери, так как боялись мужчину. Позже оказалось, что женщина также является жертвой. Старшая дочь из-за безвыходности задумывалась о самоубийстве, — говорится в сообщении. 

В полицию заявили посторонние люди. Мужчину задержали еще в феврале. Мать девочек призналась, что супруг с нетерпением ждал, когда младшей дочери исполнится 13 лет. По словам женщины, изверг мечтал стать для ребенка первым мужчиной. 

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. 

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