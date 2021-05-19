В областной Думе вместе с представителями общественности обсудили законопроект о тишине

- Advertisement -

На расширенном заседании комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления в среду, 19 мая, депутаты рассмотрели принятый в первом чтении законопроект, касающийся обеспечения тишины и покоя граждан на территории Рязанской области. В обсуждении приняли участие представители районных Дум, уполномоченного по правам человека, Общественной палаты, Общественного совета при областной Думе, региональных отделений общественных организаций: садоводов, пенсионеров, многодетных семей.

Председатель комитета Татьяна Панфилова подчеркнула, что нормативный акт разрабатывался в течение длительного времени, а необходимость его принятия сегодня продиктована обращениями рязанцев. Она напомнила, что данный вопрос поднимался на встрече губернатора с фракциями областной Думы, что ускорило подготовку законопроекта в правительстве и поступление в региональный парламент.

Проект закона о тишине мы приняли в первом чтении на заседании 29 апреля. Депутаты, учитывая социальную значимость законопроекта, решили вынести его на широкое обсуждение, – отметила она.

Начальник главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Александр Сурин доложил, что проектом закона определены «периоды тишины», установлен перечень объектов, на которых обеспечивается тишина и перечень действий, которые считаются нарушением тишины. Также предусмотрена административная ответственность за нарушение покоя граждан. По его словам, правом на составление административных протоколов наделены должностные лица Главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области, муниципальных образований и органов внутренних дел при передаче полномочий правительством региона этого права. В настоящее время из УМВД поступил проект соглашения, который сейчас находится на рассмотрении.

Все выступающие сошлись во мнении о необходимости регионального закона о тишине. Так, председатель Общественного совета при Рязанской областной Думе Станислав Сливин от имени всех членов Совета, представляющих различные общественные организации, высказался за его принятие.

К нам также обращаются люди с жалобами на ремонтные работы, громкие звуки, особенно ночью, которые мешают нормально жить и от этого возникает диссонанс во взаимоотношениях с соседями. Безусловно, закон нужен, – считает он. – При этом должна быть четко продумана процедура контроля за его исполнением.

Председатель региональной организации «Союз садоводов России» Александр Лукинский обратил внимание на то, что в законопроекте отражены интересы дачников.

Сейчас многие проживают на территориях садовых и огородных товариществ: занимаются работами, выращивают урожай, но зачастую вынуждены страдать от шумных соседей, гуляющих в ночное время компаний молодежи. Порой на обращения дачников никто не реагирует. Чтобы исправить ситуацию и защитить права граждан, такой нормативный акт просто необходим, – сказал он.

С ним согласилась и председатель АНО «Союз многодетных семей России» Татьяна Кулаева. По ее мнению, установленные законом меры касаются всех граждан, но особенно важно, что в нем урегулированы «часы покоя» в дневное время, когда отдыхают дети.

Соблюдение тишины – это вопрос культуры, нравственности и морали, и здесь потребуется серьезная разъяснительная работа. Важно, чтобы каждый человек знал про закон о тишине и соблюдал установленные в нем нормы, – добавила она.

Татьяна Панфилова подвела итоги обсуждения вопроса.