В областной Думе вместе с представителями общественности обсудили законопроект о тишине

На расширенном заседании комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления в среду, 19 мая, депутаты рассмотрели принятый в первом чтении законопроект, касающийся обеспечения тишины и покоя граждан на территории Рязанской области. В обсуждении приняли участие представители районных Дум, уполномоченного по правам человека, Общественной палаты, Общественного совета при областной Думе, региональных отделений общественных организаций: садоводов, пенсионеров, многодетных семей.
Председатель комитета Татьяна Панфилова подчеркнула, что нормативный акт разрабатывался в течение длительного времени, а необходимость его принятия сегодня продиктована обращениями рязанцев. Она напомнила, что данный вопрос поднимался на встрече губернатора с фракциями областной Думы, что ускорило подготовку законопроекта в правительстве и поступление в региональный парламент.
Начальник главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Александр Сурин доложил, что проектом закона определены «периоды тишины», установлен перечень объектов, на которых обеспечивается тишина и перечень действий, которые считаются нарушением тишины. Также предусмотрена административная ответственность за нарушение покоя граждан. По его словам, правом на составление административных протоколов наделены должностные лица Главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области, муниципальных образований и органов внутренних дел при передаче полномочий правительством региона этого права. В настоящее время из УМВД поступил проект соглашения, который сейчас находится на рассмотрении.
Все выступающие сошлись во мнении о необходимости регионального закона о тишине. Так, председатель Общественного совета при Рязанской областной Думе Станислав Сливин от имени всех членов Совета, представляющих различные общественные организации, высказался за его принятие.
Председатель региональной организации «Союз садоводов России» Александр Лукинский обратил внимание на то, что в законопроекте отражены интересы дачников.
С ним согласилась и председатель АНО «Союз многодетных семей России» Татьяна Кулаева. По ее мнению, установленные законом меры касаются всех граждан, но особенно важно, что в нем урегулированы «часы покоя» в дневное время, когда отдыхают дети.
Татьяна Панфилова подвела итоги обсуждения вопроса.