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Понедельник, 13 сентября, 2021
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В Новосибирской области задержали педофила, который приставал к двум мальчикам

Александр Ильин
В Новосибирской области задержали педофила, который приставал к двум мальчикам
Фото: соцсети

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В городе Искитим Новосибирской области полиция арестовала местного жителя, который развращал двух школьников. Об этом сообщают «Вести.Новосибирск».

Инцидент случился 12 сентября. 12-летний мальчик забежал в один из магазинов и сообщил продавцу, что его и ещё одного ребёнка поймал педофил, но им удалось вырваться. Сотрудник немедленно позвонил в полицию. 

Как сообщила региональную прокуратура, преступник был пойман утром 13 сентября. 

«Мужчина задержан. К детям он приставал в лесополосе», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы по статье 132 УК РФ. 

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