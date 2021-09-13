В Новосибирской области задержали педофила, который приставал к двум мальчикам

В городе Искитим Новосибирской области полиция арестовала местного жителя, который развращал двух школьников. Об этом сообщают «Вести.Новосибирск».

Инцидент случился 12 сентября. 12-летний мальчик забежал в один из магазинов и сообщил продавцу, что его и ещё одного ребёнка поймал педофил, но им удалось вырваться. Сотрудник немедленно позвонил в полицию.

Как сообщила региональную прокуратура, преступник был пойман утром 13 сентября.

«Мужчина задержан. К детям он приставал в лесополосе», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы по статье 132 УК РФ.