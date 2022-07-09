В Новосибирске возбудили дело против пьяного водителя, сбившего женщин на остановке

Уголовное дело возбудили в отношении 21-летнего водителя, который на арендованном автомобиле в пьяном виде сбил на остановке в Новосибирске четырех женщин, одна из которых скончалась, сообщает ГУМВД России по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 07.45 местного времени (03.45 мск) в субботу. Водитель на автомобиле, принадлежащем каршеринговой компании «Делимобиль» двигался по улице Ипподромская и, не справившись с управлением, врезался в остановки общественного транспорта, где находились четыре женщины. Одна из них скончалась на месте, остальных госпитализировали.
По уточненным данным полиции, водитель 2001 года рождения на арендованном автомобиле Volkswagen Polo совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре у остановки общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм 67-летняя женщина скончалась на месте, три другие попали в больницу, сообщает РИА Новости.