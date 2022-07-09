В Новосибирске возбудили дело против пьяного водителя, сбившего женщин на остановке

Уголовное дело возбудили в отношении 21-летнего водителя, который на арендованном автомобиле в пьяном виде сбил на остановке в Новосибирске четырех женщин, одна из которых скончалась, сообщает ГУМВД России по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 07.45 местного времени (03.45 мск) в субботу. Водитель на автомобиле, принадлежащем каршеринговой компании «Делимобиль» двигался по улице Ипподромская и, не справившись с управлением, врезался в остановки общественного транспорта, где находились четыре женщины. Одна из них скончалась на месте, остальных госпитализировали.

«В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании гражданину меры пресечения», — говорится в сообщении.

По уточненным данным полиции, водитель 2001 года рождения на арендованном автомобиле Volkswagen Polo совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре у остановки общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм 67-летняя женщина скончалась на месте, три другие попали в больницу, сообщает РИА Новости.