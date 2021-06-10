В Новосибирске преподаватель ВУЗа Росгвардии умер на рабочем месте

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В понедельник, 7 июня, в Новосибирске на рабочем месте скончался преподаватель ВУЗа Росгвардии. Об этом сообщает Gorsite.ru.

Смерть молодого подполковника произошла неожиданно. В тот день он как обычно пришел на службу. В какой-то момент офицер наклонился и умер. Врачи констатировали смерть, но точную причину так и не удалось установить.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии рассказали, что 36-летний преподаватель служил преподавателем на кафедре тактики применения боевых подразделений.

— Умерший являлся участником боевых действий и обладателем крапового берета. Сотрудники военного института скорбят по поводу безвременной кончины подполковника, — говорится в сообщении.

Похороны мужчины прошли в среду, 9 июня.