В Новосибирске мужчина проломил голову соседу по поезду

В поезде Москва-Чита 42-летний вахтовик избил 64-летнего соседа по купе и проломил ему череп, сообщают в УТ МВД России по СФО.
В ведомстве уточняют, что между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Они вышли в тамбур, где вахтовик первым нанёс удар. Пострадавшего доставили в больницу с переломами костей черепа.
Как выяснили правоохранители, нападавший уже был ранее судим за причинение тяжкого вреда. Решение о возбуждении в его отношении уголовного дела будет принято после судмедэкспертизы.