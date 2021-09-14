В Новосибирске мужчина проломил голову соседу по поезду

В поезде Москва-Чита 42-летний вахтовик избил 64-летнего соседа по купе и проломил ему череп, сообщают в УТ МВД России по СФО.

В ведомстве уточняют, что между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Они вышли в тамбур, где вахтовик первым нанёс удар. Пострадавшего доставили в больницу с переломами костей черепа.

«У нас словесная перепалка была. Потом он мне сказал: «Пошли, выйдем, я тебе башку откручу, сопляк». И всё, мы вышли. Я решил ударить его первым, так как он реально по комплекции больше, чем я», – рассказал задержанный.

Как выяснили правоохранители, нападавший уже был ранее судим за причинение тяжкого вреда. Решение о возбуждении в его отношении уголовного дела будет принято после судмедэкспертизы.