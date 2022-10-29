В Новосибирске голый мужчина пытался поймать такси на Октябрьском мосту

Спасатели поймали и передали медикам жителя Новосибирска, который гулял по Октябрьскому мосту в обнаженном виде, пишет Сиб.фм.

Инцидент произошел 28 октября. По словам очевидцев, мужчина разделся догола, несмотря на минусовую температуру, и пытался остановить машины, в том числе такси.

Его обнаружили возле станции метро «Спортивная» передали бригаде врачей. Задержанным оказался новосибирец 1991 года.

Некоторые пользователи предположили, что мужчина выполнял условия спора. Другие же узнали в нем горожанина, который уже не раз появлялся нагишом в разных местах Новосибирска.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram