В Новомичуринске задержали группу серийных воров

В городе Новомичуринск полицейские задержали трёх злоумышленников, подозреваемых в серии краж из домов, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Так, в полицию обратился 59-летний местный житель, из квартиры которого украли сотовый телефон, запас продуктов питания, алкогольных напитков, теплые вещи, часть бытовой утвари.

Предположив, что в первую очередь злоумышленники попытаются сбыть мобильный телефон, оперативники нашли 27-летнего местного жителя, хотевшего продать с рук мобильник, похожий на похищенный.

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Выяснилось, что к краже также причастны его приятели — местные жители в возрасте 30 и 40 лет. Кроме того, их подозревают в ещё одной краже в Новомичуринске.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ.