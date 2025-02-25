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Происшествия

Умерла врач Новомичуринской больницы Валентина Половинкина

Анастасия Мериакри

В Новомичуринске 25 февраля после продолжительной болезни умерла врач-терапевт из Новомичуринской межрайонной больницы Валентина Половинкина. Об этом сообщает телеграм-канал «Пронская газета».

Валентине Половинкиной было 64 года. 29 лет она проработала в Новомичуринской больнице подростковым врачом-терапевтом. Ее запомнили как опытного и профессионального специалиста. Валентина находила время для каждого из сотни пациентов, всегда была готова прийти на помощь. 

Валентина была заботливой мамой, бабушкой и женой.

«Вся ее жизнь — это яркий пример добросовестного труда на благо здоровья самого дорогого — наших детей. Безграничная доброта, порядочность, отзывчивость — это ценили ее коллеги и пациенты», — отметили коллеги Валентины.

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За высокий профессионализм Валентина Константиновна награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

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