В Новомичуринске под окнами многоэтажного дома обнаружили труп мужчины

Ранним утром 12 сентября в Новомичуринске под окнами бывшего общежития на улице Строителей обнаружили тело молодого мужчины. Об этом пишет ИД «Пресса».

Соседи вызвали полицию. По предварительным данным, на теле мужчины нет признаков насильственной смерти. Обнаружили, что из окна квартиры погибшего, которая располагается на третьем этаже, свисают тряпки. Есть предположение, что молодой человек спускался по ним, но сорвался и упал на бетонную отмостку. Причина такого поступка мужчины неизвестна.

Соседи говорят, что молодой человек жил один. Его часто видели на обочинах дороги Новомичуринск – Пронск голосующим. Отмечают, что он постоянно куда-то ездил и просил у всех деньги.